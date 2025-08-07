«Челси» обратился в полицию из-за пропажи видеооборудования стоимостью 30 тысяч фунтов на базе
«Челси» обратился в полицию в связи с пропажей видеооборудования на базе.
С тренировочной базы «синих» в Кобхэме пропало оборудованию стоимостью 30 000 фунтов, сообщает The Sun. В связи с этим клуб обратился в полицию графства Суррей.
Пока неясно, было ли высокотехнологичное видеооборудование просто потеряно и обнаружится ли оно после возвращения всех сотрудников из отпуска. Однако инцидент, судя по всему, посчитали достаточно подозрительным.
Отмечается, что лондонцы активно используют видеозаписи тренировок и матчей для улучшения физической, технической, тактической и психологической подготовки игроков.
В «Челси» на данный момент отказались комментировать время и обстоятельства обнаружения пропажи оборудования.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
