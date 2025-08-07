Черданцев о «Спартаке»: «Кто мог знать, что команда будет в таком состоянии? Не видим азарта и горящих глаз – футбол оценивают по результату или его отсутствию»

Георгий Черданцев ответил, нужно ли «Спартаку» уволить Деяна Станковича.

Красно-белые под руководством серба набрали 4 очка в 3 матчах сезона Мир РПЛ.

– Нужно ли увольнять Деяна Станковича?

– До сезона я говорил, что до зимы в «Спартаке » вряд ли будут тренерские перемены. Но кто мог знать, что команда будет находиться в таком состоянии на старте чемпионата?

Футбол оценивают по результату или его отсутствию, особенно когда речь идет о команде, которая ставит задачи и тратит колоссальные деньги на усиление.

Но когда вы не берете максимум очков в матчах с «Балтикой» и «Акроном», вопросы будут возникать безотносительно судейства и удалений.

«Спартак» в любом случае должен брать в таких матчах 6 очков. Даже после удалений можно играть в футбол, и есть масса таких примеров.

Что мешает бегать и двигаться? Этого азарта и горящих глаз, которые были в прошлом году, мы не видим, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.