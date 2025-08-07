«Айнтрахт» за 21+1 млн евро подписал вингера Доана из «Фрайбурга». Контракт с японцем – до 2030 года
Рицу Доан перешел в «Айнтрахт» из «Фрайбурга».
Клуб из Франкфурта официально сообщил о подписании контракта с 27-летним вингером.
Японский футболист заключил соглашение с командой до 30 июня 2030 года.
По информации Фабрицио Романо, «Айнтрахт» заплатит 21 миллион евро плюс миллион евро в качестве бонусов за переход игрока.
В прошлом сезоне Рицу Доан забил 10 голов и сделал 7 передач в 34 матчах Бундеслиги. За «Фрайбург» он играл три прошлых сезона. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Айнтрахта»
