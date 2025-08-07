Капелло считает, что Влахович может забить 20 голов за сезон: «Душан почти сделал это с Аллегри в «Юве». В составе «Милана» есть только оставивший сомнения Хименес»

Фабио Капелло высказался о необходимости «Милана» усилить атаку.

«В составе есть только Сантьяго Хименес , который своей игрой оставил сомнения в первые шесть месяцев. Ему удалось немного проявить себя, но этого недостаточно по сравнению с расходами клуба и ожиданиями от него.

Нужно отметить, что у всего «Милана» мало что складывалось в прошлом сезоне, поэтому для Хименеса есть смягчающие обстоятельство», – сказал Фабио Капелло .

Бывший тренер ответил, может ли Душан Влахович стать для «Милана» нападающим, который может забить 20 голов за сезон.

«Душан уже делал это в «Фиорентине», и был близок к этому в сезоне с Аллегри в «Ювентусе ». Влахович – нападающий, играющий в штрафной. Он способен забивать, если снова обретет уверенность и получит голевые моменты», – добавил Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.