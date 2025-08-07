Агент Тюкавина о восстановлении после травмы: «Идет по плану. Костя по 3 раза в день тренировался после операции, ни грамма лишнего веса не набрал, следит за питанием»

Агент Константина Тюкавина рассказал о процессе восстановления игрока.

Вчера стало известно , что нападающий возобновляет работу в общей группе «Динамо ». Тюкавин в последний раз выходил на поле 2 марта – тогда в матче с «Ростовом» он получил разрыв крестообразной связки колена.

«Костя нормально себя чувствует, готовится по плану медицинского штаба. Сейчас начал выполнять большие объемы работы с мячом. По ощущениям, нормально, съездил немного развеяться в Китай как амбассадор клуба.

Восстановление идет по плану, но спешить с возвращением тоже нельзя. Можно идти по лестнице и ногу подвернуть, я в этом плане суеверный – когда выйдет на поле, тогда буду готов сказать, что полностью восстановился. В целом он по три раза в день тренировался после операции, ни грамма лишнего веса не набрал, следит за питанием», – сказал агент Алексей Сафонов.

Тюкавин о поездке в Китай: «Яркое впечатление – автомобильный завод, посмотрели, как работает цех, все технологично и качественно. Спасибо Changan, машинами которой в «Динамо» очень довольны»