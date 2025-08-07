«Катар – одна из самых сильных команд на азиатском континенте, Ближнем Востоке». Аршавин о сопернике сборной России

Андрей Аршавин высказался относительно уровня сборной Катара.

Сборные России и Катара 7 сентября проведут товарищеский матч в Эр-Райяне.

«Это поколение здорово выступало на уровне молодежи, и большая группа игроков дошла до национальной команды.

В целом сейчас на азиатском континенте, на Ближнем Востоке, это одна из самых сильных команд», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.