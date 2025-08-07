«Боруссия» показала желто-черную домашнюю форму на сезон-2025/26 – с девизом «Самые громкие цвета в футболе»

«Боруссия» представила домашнюю форму на сезон-2025/26.

Комплект разработан компанией Puma и выполнен в традиционных цветах – желтом и черном.

«Черный и желтый – это больше, чем просто цвета, это настоящая страсть.

Домашняя форма на сезон-2025/26 переносит энергию болельщиков прямо на поле. Один голос становится сотнями, сотни – тысячами, пока весь стадион не начинает трепетать – вот суть домашнего комплекта формы на сезон 20-25/26, который олицетворяет эту энергию в футболках с классическим желтым фоном и черными элементами на груди.

Благодаря динамичному дизайну и девизу «Самые громкие цвета в футболе» мы подчеркиваем силу наших болельщиков и непревзойденную атмосферу на стадионе. Как и на комплектах предыдущих сезонов, на задней стороне воротника нанесена надпись «Боруссия » объединяет», – говорится в сообщении клуба.

Фото: www.bvb.de