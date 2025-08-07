«Шахтер» за 40 млн евро с бонусами не продал вингера Кевина в «Фулхэм». У него 4+2 в 3 матчах квалификации Лиги Европы
«Шахтер» не принял предложение клуба АПЛ о трансфере Кевина.
«Фулхэм» отправил предложение о приобретении 22-летнего вингера.
«Шахтеру» было предложено на сумму 30 миллионов евро плюс бонусы.
Общая стоимость трансфера могла бы составить 40 миллионов евро, но английский клуб получил отказ.
Отмечается, что интерес к Кевину также проявляют еще несколько клубов, в число которых входит «Наполи».
В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 2 передачи в 3 матчах квалификации Лиги Европы.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
