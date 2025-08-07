«Фенербахче» за 22+3 млн евро может купить Актюркоглу из «Бенфики». «Галатасарай» продал вингера год назад за 12 млн
Керем Актюркоглу может перейти в «Фенербахче».
Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере 26-летнего вингера «Бенфики».
«Фенербахче» готовы фиксированно заплатить 22 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусами за футболиста.
Вингеру предлагается контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. На данный момент сделка еще не закрыта.
Год назад «Галатасарай» продал Керема Актюркоглу в «Бенфику» за 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне турецкий футболист забил 11 голов и сделал 9 передач в 30 матчах чемпионата Португалии. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
