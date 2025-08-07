Эстевао: «Больше всего в «Челси» следил за Азаром. Я хочу выиграть все возможные титулы, АПЛ и ЛЧ, быть лучшим в мире»

Эстевао поделился мыслями о задачах в «Челси».

Нападающий присоединился к лондонскому клубу, перейдя из «Палмейраса».

– У вас есть любимый футболист в «Челси»?

– Больше всего в «Челси» я следил за Эденом Азаром .

– За этот клуб выступали многие прекрасные бразильские футболисты.

– Приятно находиться в клубе, где столько бразильцев творили историю. Я надеюсь продолжить дело тех, кто написал прекрасную историю в «Челси».

– Какие у вас цели в «Челси»?

– Я хочу выиграть все возможные титулы, АПЛ и Лигу чемпионов.

Если говорить о личных задачах, то хочу быть лучшим в мире и продолжать усердно работать, чтобы эти мечты сбылись, – сказал Эстевао .