Ларин про РПЛ: «В массы вносилось мнение, что у «паспортистов» высокие зарплаты из-за лимита. Почему никто не говорит о зарплатах легионеров? Большинство из них – средний уровень»

Николай Ларин поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

«Ни для кого не секрет, что я всегда высказывался за большее количество российских футболистов на поле. Мнение о том, что у так называемых «паспортистов» высокие зарплаты из-за лимита, складывалось годами, вносилось в массы, и никто не задумывался.

Но почему никто не говорит о высоких зарплатах легионеров? Которых в чемпионате около 180 человек и из которых топовыми назвать невозможно даже половину. Почему-то никто не говорит, что у них тоже большие зарплаты.

Я считаю, что высокие зарплаты российских футболистов связаны не с лимитом, а с тем, что в российском футболе очень много денег.

Почему российские футболисты должны получать меньше, если легионеры среднего уровня получают столько же или больше? Я считаю, что большинство легионеров в РПЛ достаточно среднего уровня.

Когда в футболе финансирование на 99% идет из госбюджета и денег госкорпораций, эти деньги надо осваивать. Если денег было меньше, то и зарплаты были бы меньше.

К лимиту это не имеет вообще никакого отношения. Чтобы не допустить присутствия 11 легионеров на поле, 8 из которых будут среднего уровня, этот лимит обязателен.

Помимо 99% клубов, которые финансируются из госбюджета, есть еще и частные клубы. На мой взгляд, частные клубы должны иметь право распоряжаться своими деньгами так, как они захотят.

Если в «Краснодаре» или «Акроне» хотят, чтобы на поле было восемь легионеров, они имеют на это полное право.

Как обойти это законодательно, это уже другой вопрос. Но за свои деньги люди имеют право делать все что хотят», – сказал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
