«Аль-Хилаль» будет платить Нуньесу 15 млн евро в год плюс бонусы. Саудовцы выплатят 65 млн за трансфер форварда

Дарвин Нуньес будет получать 15 млн евро в год и бонусы в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось , что «Аль-Хилаль » за 65 миллионов евро с учетом бонусов согласовал с «Ливерпулем » трансфер уругвайского нападающего.

По данным Флориана Плеттенберга, зарплата Дарвина в саудовском клубе составит 15 миллионов евро в год плюс бонусы.

В прошлом сезоне Нуньес забил 5 голов и сделал 2 передачи в 30 матчах АПЛ .