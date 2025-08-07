«Аль-Хилаль» будет платить Нуньесу 15 млн евро в год плюс бонусы. Саудовцы выплатят 65 млн за трансфер форварда
Дарвин Нуньес будет получать 15 млн евро в год и бонусы в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» за 65 миллионов евро с учетом бонусов согласовал с «Ливерпулем» трансфер уругвайского нападающего.
По данным Флориана Плеттенберга, зарплата Дарвина в саудовском клубе составит 15 миллионов евро в год плюс бонусы.
В прошлом сезоне Нуньес забил 5 голов и сделал 2 передачи в 30 матчах АПЛ.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13246 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости