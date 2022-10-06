Терюшков о долгах в «Химках»: «В каждом клубе похлеще задержки, думаю. Просто есть, видимо, недоброжелатели, которые распространяют в СМИ белиберду»
Роман Терюшков отреагировал на разговоры о долгах в «Химках».
– Долгов-то как таковых у нас не было и нет, есть небольшая задолженность, связанная с переоформлением права цифровой подписи, до 10 октября все оформим.
– До 10 октября все футболисты зарплату получат?
– Конечно! Я вообще не понимаю, откуда такая тема возникла. Кто-то ее запустил. Ни у кого вообще никаких проблем с этим нет, если честно.
– По нашей информации, некоторым футболистам пришлось занимать деньги. У вас взаймы игроки не просили?
– Нет, конечно. Там задолженность один месяц, никаких проблем.
– То есть речь не про 300 миллионов?
– Нет, конечно. Сколько? Я не знаю, сколько у нас месячный фонд оплаты труда составляет.
– Николай Писарев тоже получит свои деньги до 10 октября?
– Про Писарева я не знаю. Когда получит, тогда получит. Как выплатят зарплаты футболистам, всем сотрудникам, налоги заплатят, и останутся деньги, тогда получит.
– А если не останутся?
– Значит, не получит. Будет ждать. Обязательства есть, когда-то он их получит.
– В его контракте не написано, до какого числа он должен все получить?
– Честно сказать, даже не знаю. Этот вопрос меня мало интересует – когда Писарев получит деньги. Меня больше футболисты всегда заботили, управленцы, персонал, который работает в клубе.
– Два химкинских легионера сильно переживают из-за задержки? Гбане не перешел на лапшу быстрого приготовления?
– Нет ни у кого вообще никаких переживаний. В каждом клубе, думаю, есть похлеще задержки. Просто есть, видимо, какие-то недоброжелатели, которые распространяют в СМИ какую-то белиберду, – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.
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