Терюшков о долгах в «Химках»: «В каждом клубе похлеще задержки, думаю. Просто есть, видимо, недоброжелатели, которые распространяют в СМИ белиберду»

Роман Терюшков отреагировал на разговоры о долгах в «Химках».

– Долгов-то как таковых у нас не было и нет, есть небольшая задолженность, связанная с переоформлением права цифровой подписи, до 10 октября все оформим.

– До 10 октября все футболисты зарплату получат?

– Конечно! Я вообще не понимаю, откуда такая тема возникла. Кто-то ее запустил. Ни у кого вообще никаких проблем с этим нет, если честно.

– По нашей информации, некоторым футболистам пришлось занимать деньги. У вас взаймы игроки не просили?

– Нет, конечно. Там задолженность один месяц, никаких проблем.

– То есть речь не про 300 миллионов?

– Нет, конечно. Сколько? Я не знаю, сколько у нас месячный фонд оплаты труда составляет.

– тоже получит свои деньги до 10 октября?

– Про Писарева я не знаю. Когда получит, тогда получит. Как выплатят зарплаты футболистам, всем сотрудникам, налоги заплатят, и останутся деньги, тогда получит.

– А если не останутся?

– Значит, не получит. Будет ждать. Обязательства есть, когда-то он их получит.

– В его контракте не написано, до какого числа он должен все получить?

– Честно сказать, даже не знаю. Этот вопрос меня мало интересует – когда Писарев получит деньги. Меня больше футболисты всегда заботили, управленцы, персонал, который работает в клубе.

– Два химкинских легионера сильно переживают из-за задержки? Гбане не перешел на лапшу быстрого приготовления?

– Нет ни у кого вообще никаких переживаний. В каждом клубе, думаю, есть похлеще задержки. Просто есть, видимо, какие-то недоброжелатели, которые распространяют в СМИ какую-то белиберду, – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.