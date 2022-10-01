Терюшков о мобилизации: «Спортсмены в 1-ю волну не попадают. А дальше каждый мужик должен брать оружие и защищать родину, если она в опасности»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался на тему брони от мобилизации.

«В моем понимании, бронированию должны подлежать трактористы, комбайнеры, те люди, которые обеспечивают функционирование предприятий, без которых невозможно продолжение жизнедеятельности.

Что касается спортсменов, у нас частичная мобилизация. Есть критерии. Под нее попадают люди, имеющие боевой опыт. Спортсмены, за редким исключением, его не имеют. В первую волну они не попадают.

А дальше каждый мужик должен брать в руки оружие и защищать родину, если она в опасности», – сказал депутат .