Агент Сутормина: «Алексей недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде»

Агент Алексея Сутормина подтвердил, что хавбек недоволен своим игровым временем.

«Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде.

Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу», – сказал .

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 11 матчах и провел на поле 563 минуты. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА и «Ростова» к услугам 28-летнего игрока.