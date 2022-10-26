Агент Сутормина: «Алексей недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде»

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Агент Алексея Сутормина подтвердил, что хавбек недоволен своим игровым временем.

«Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде.

Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу», – сказал Александр Клюев.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита» и провел на поле 563 минуты. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА и «Ростова» к услугам 28-летнего игрока. 

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