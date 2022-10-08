Агент Лахтер: «Венгер называл Аршавина за глаза «гребаный гном». Яйца у Шавы – кевларовые, его можно грохнуть, закопать. Но сломать – нет»

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Экс-агент Андрея Аршавина рассказал, как тренер Арсен Венгер называл игрока в «Арсенале».

– В чем сила Аршавина – он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним – двухметровая пилорама или еще какой монстр.

Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу – мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Да, кого-то «перекусить» на поле, рассказать про всю «домовую книгу» судье – это они герои. Но едва зайдут в кабинет к какому-нибудь Гинеру, становятся в два раза ниже. Понимаете?

А Шава со своим росточком – совсем другой! Как называл его за глаза Венгер – fucking midget (гребаный гном – прим. ред.).

– Какая милота.

– Вот яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать – нет! Это его сильное качество. Мы с ним столько всего прошли, вы не представляете! – сказал Деннис Лахтер.

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