Агент Лахтер: «Венгер называл Аршавина за глаза «гребаный гном». Яйца у Шавы – кевларовые, его можно грохнуть, закопать. Но сломать – нет»
Экс-агент Андрея Аршавина рассказал, как тренер Арсен Венгер называл игрока в «Арсенале».
– В чем сила Аршавина – он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним – двухметровая пилорама или еще какой монстр.
Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу – мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Да, кого-то «перекусить» на поле, рассказать про всю «домовую книгу» судье – это они герои. Но едва зайдут в кабинет к какому-нибудь Гинеру, становятся в два раза ниже. Понимаете?
А Шава со своим росточком – совсем другой! Как называл его за глаза Венгер – fucking midget (гребаный гном – прим. ред.).
– Какая милота.
– Вот яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать – нет! Это его сильное качество. Мы с ним столько всего прошли, вы не представляете! – сказал Деннис Лахтер.
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