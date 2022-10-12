Агент Алипа о «Зените»: «Если ситуация с игровым временем не изменится, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ»

Агент Нуралы Алипа допустил уход футболиста из .

«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип – молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми.

Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными.

Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ. На него уже есть спрос, без команды он точно не останется.

Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» – команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом», – сказал Сослан Касабиев.

В этом сезоне Алип вышел на замену в двух матчах Мир , а также трижды сыграл в ФОНБЕТ Кубке России.