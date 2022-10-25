«Ростов» может купить Сутормина зимой, в трансфере заинтересован Карпин. Хавбек недоволен игровым временем в «Зените»

может перейти в «Ростов».

Полузащитник недоволен своим положением в команде, сообщает . В частности, хавбека не устраивает его игровое время.

планирует сделать предложение о трансфере футболиста уже в зимнее трансферное окно. В этом переходе заинтересован лично Валерий Карпин.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сутормин провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь.