Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Гончаренко. С ним расторгли контракт
Остон Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Виктором Гончаренко.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Вчера пресс-служба «Урала» сообщила, что контракт с Уруновым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Остон присоединился к «Уралу» в начале сентября после расторжения контракта со «Спартаком».
21-летний полузащитник появился в составе клуба из Екатеринбурга в трех матчах – против «Торпедо» и «Локомотива» в Мир РПЛ, а также с ЦСКА в Фонбет Кубке России. В сумме он сыграл 80 минут за «Урал».
Статистику полузащитника сборной Узбекистана можно найти здесь.
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