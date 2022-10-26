Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Гончаренко. С ним расторгли контракт

покинул «Урал» из-за конфликта с .

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вчера пресс-служба «Урала» сообщила, что контракт с Уруновым расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Остон присоединился к в начале сентября после расторжения контракта со «Спартаком».

21-летний полузащитник появился в составе клуба из Екатеринбурга в трех матчах – против «Торпедо» и «Локомотива» в Мир , а также с ЦСКА в Фонбет Кубке России. В сумме он сыграл 80 минут за «Урал».

Статистику полузащитника сборной Узбекистана можно найти здесь.