У Месси 9 из 10 от Le Parisien за матч с «Маккаби» – лучшая оценка в «ПСЖ». Мбаппе получил 8 баллов, Неймар – 7, Доннарумма – 4
Лионель Месси стал лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Маккаби» (7:2) по версии Le Parisien.
Аргентинский нападающий, сделавший в этом матче дубль и отдавший две голевые передачи, получил 9 баллов из 10 возможных.
Игру Килиана Мбаппе, тоже отметившегося двумя голами и двумя результативными передачами, оценили в 8 баллов. Неймар, забивший во вчерашней игре один мяч, получил 7 баллов.
Полузащитники Ренату Саншеш и Витинья, а также защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими получили по 6 баллов. Игру защитников Маркиньоса и Хуана Берната оценили в 5 баллов.
Хавбек Фабиан Руис получил 4,5 балла, а вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 4.
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