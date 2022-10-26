У Месси 9 из 10 от Le Parisien за матч с «Маккаби» – лучшая оценка в «ПСЖ». Мбаппе получил 8 баллов, Неймар – 7, Доннарумма – 4

стал лучшим игроком матча с «Маккаби» (7:2) по версии Le Parisien.

Аргентинский нападающий, сделавший в этом матче дубль и отдавший две голевые передачи, получил 9 баллов из 10 возможных.

Игру Килиана Мбаппе, тоже отметившегося двумя голами и двумя результативными передачами, оценили в 8 баллов. Неймар, забивший во вчерашней игре один мяч, получил 7 баллов.

Полузащитники Ренату Саншеш и Витинья, а также защитники и получили по 6 баллов. Игру защитников Маркиньоса и Хуана Берната оценили в 5 баллов.

Хавбек Фабиан Руис получил 4,5 балла, а вратарь – 4.

Месси, Неймар и Мбаппе издевались над «Маккаби»: 7 голов, тривела, рабона и просто сплошное веселье