Месси отстает от Роналду на 3 голевых паса в списке лучших ассистентов в истории ЛЧ – 39 против 42

Лионелю Месси осталось 3 ассиста в Лиге чемпионов до повторения рекорда .

Во вчерашней игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между и «Маккаби» (7:3) аргентинский нападающий оформил дубль, а также сделал две голевые передачи – на Неймара и Карлоса Солера.

Теперь у Месси 39 голевых передач в Лиге чемпионов – он занимает второе место в истории по этому показателю.

Роналду по-прежнему лидирует, сделав 42 результативные передачи. Однако в этом сезоне форвард не сможет улучшить свою статистику – он с клубом выступает в Лиге Европы.

Третье место занимает вингер – у него 38 голевых передач. Четвертым идет нападающий «ПСЖ» Неймар – он сделал 33 результативных паса в Лиге чемпионов.

Также вчера Месси сократил отставание от Роналду в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Теперь аргентинец отстает на 11 голов – 129 против 140.

Месси, Неймар и Мбаппе издевались над «Маккаби»: 7 голов, тривела, рабона и просто сплошное веселье