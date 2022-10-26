«Оборона «Ювентуса» выглядела смехотворно». Ди Канио о 3:4 с «Бенфикой»

оценил поражение «Ювентуса» от «Бенфики» (3:4) в чемпионов.

«Первый пропущенный «Ювентусом» гол – сплошной конфуз, второй – после спорного пенальти.

Игроки «Бенфики» слишком легко добирались до ворот, оборона «Юве» выглядела смехотворно. могла просто уничтожить соперника», – сказал экс-форвард в эфире Sky Sport.

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ