«Оборона «Ювентуса» выглядела смехотворно». Ди Канио о 3:4 с «Бенфикой»

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Паоло Ди Канио оценил поражение «Ювентуса» от «Бенфики» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Первый пропущенный «Ювентусом» гол – сплошной конфуз, второй – после спорного пенальти.

Игроки «Бенфики» слишком легко добирались до ворот, оборона «Юве» выглядела смехотворно. «Бенфика» могла просто уничтожить соперника», – сказал экс-форвард «Ювентуса» в эфире Sky Sport.

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ

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