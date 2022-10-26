«Оборона «Ювентуса» выглядела смехотворно». Ди Канио о 3:4 с «Бенфикой»
Паоло Ди Канио оценил поражение «Ювентуса» от «Бенфики» (3:4) в Лиге чемпионов.
«Первый пропущенный «Ювентусом» гол – сплошной конфуз, второй – после спорного пенальти.
Игроки «Бенфики» слишком легко добирались до ворот, оборона «Юве» выглядела смехотворно. «Бенфика» могла просто уничтожить соперника», – сказал экс-форвард «Ювентуса» в эфире Sky Sport.
«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ
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