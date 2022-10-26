Тренер «Бенфики» Шмидт о 4:3 с «Юве»: «Мы поверили в себя и показали отличный футбол как с мячом, так и без него»

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Главный тренер «Бенфики» подвел итоги матча с «Ювентусом» (4:3).

«Думаю, мы играли фантастически как с мячом, так и без него. Мы забили хорошие голы, играя против «Ювентуса», а это непростой соперник. Мы поверили в себя и показали отличный футбол.

Это все «Бенфика» и это не имеет никакого отношения к Шмидту. Это то, что игроки делают на поле, как они играют», – сказал Рогер Шмидт.

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ

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