Тренер «Бенфики» Шмидт о 4:3 с «Юве»: «Мы поверили в себя и показали отличный футбол как с мячом, так и без него»
Главный тренер «Бенфики» подвел итоги матча с «Ювентусом» (4:3).
«Думаю, мы играли фантастически как с мячом, так и без него. Мы забили хорошие голы, играя против «Ювентуса», а это непростой соперник. Мы поверили в себя и показали отличный футбол.
Это все «Бенфика» и это не имеет никакого отношения к Шмидту. Это то, что игроки делают на поле, как они играют», – сказал Рогер Шмидт.
«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ
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