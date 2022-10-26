Локателли о 3:4 с «Бенфикой»: «В последние 20 минут «Ювентус» показал, что у него есть яйца. Наш подход в начале матча был неправильным»

Теги Бенфика Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Мануэль Локателли Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о поражении от «Бенфики».

Туринская команда проиграла в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:4. Это поражение лишило «Юве» шансов на выход в плей-офф.

«Трудно подобрать слова. Последние 20 минут мы показали, что мы команда, у которой есть яйца.

Наш подход [в начале матча] был неправильным, футбол состоит из отдельных эпизодов. Был риск провалить матч, но мы отреагировали. Мы должны были проявить такую реакцию», – сказал Локателли. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные