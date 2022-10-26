Локателли о 3:4 с «Бенфикой»: «В последние 20 минут «Ювентус» показал, что у него есть яйца. Наш подход в начале матча был неправильным»
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о поражении от «Бенфики».
Туринская команда проиграла в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:4. Это поражение лишило «Юве» шансов на выход в плей-офф.
«Трудно подобрать слова. Последние 20 минут мы показали, что мы команда, у которой есть яйца.
Наш подход [в начале матча] был неправильным, футбол состоит из отдельных эпизодов. Был риск провалить матч, но мы отреагировали. Мы должны были проявить такую реакцию», – сказал Локателли.
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