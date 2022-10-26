«Абсурдный пенальти. Ход матча меняется из-за таких эпизодов». Защитник «Юве» Гатти после 3:4 от «Бенфики»

Защитник посетовал на судейство после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Туринская команда проиграла на выезде «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа и утратила шансы на 1/8 финала.

Матч обслуживал сербский судья . В середине первого тайма он назначил пенальти в ворота итальянцев за игру рукой . забил с точки.

«Мы разочарованы, потому что сумели сравнять счет, а потом нам назначили абсурдный пенальти. Куадрадо просто стоял. Конечно, ход матча меняется из-за таких эпизодов.

мы хорошо отреагировали. Теперь надо сосредоточиться на играх с «Лечче» и «ПСЖ». мы хотим выйти в Лигу Европы любой ценой», – сказал в эфире SportMediaset.

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ