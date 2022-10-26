«Абсурдный пенальти. Ход матча меняется из-за таких эпизодов». Защитник «Юве» Гатти после 3:4 от «Бенфики»
Защитник «Ювентуса» посетовал на судейство после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.
Туринская команда проиграла на выезде «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа и утратила шансы на 1/8 финала.
Матч обслуживал сербский судья Срджан Йованович. В середине первого тайма он назначил пенальти в ворота итальянцев за игру рукой Хуана Куадрадо. Жоау Мариу забил с точки.
«Мы разочарованы, потому что сумели сравнять счет, а потом нам назначили абсурдный пенальти. Куадрадо просто стоял. Конечно, ход матча меняется из-за таких эпизодов.
мы хорошо отреагировали. Теперь надо сосредоточиться на играх с «Лечче» и «ПСЖ». мы хотим выйти в Лигу Европы любой ценой», – сказал Федерико Гатти в эфире SportMediaset.
«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ
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