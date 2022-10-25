Глава ФНЛ о крымских клубах в РФС: «Изучаем инфраструктуру, делаем все, чтобы они прошли лицензирование»
Президент ФНЛ высказался о включении клубов из Крыма и Севастополя в РФС с сезона-2023/24.
«Как мы и говорили на прошлой неделе, экспертно-аналитическая группа ФНЛ делает все для того, чтобы клубы Крыма и Севастополя уже со следующего сезона выступали в турнирах вместе с российскими клубами.
На данный момент мы оказываем аналитическую поддержку клубам, обмениваемся нормативными документами, изучаем инфраструктуру на соответствие регламентам.
Делаем все для того, чтобы клубы с полуострова прошли процедуру лицензирования», — сказал Наиль Измайлов.
Путину сообщили об интеграции новых территорий в российский футбол. Что это значит?
Комментарии