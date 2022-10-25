Глава ФНЛ о крымских клубах в РФС: «Изучаем инфраструктуру, делаем все, чтобы они прошли лицензирование»

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Президент ФНЛ высказался о включении клубов из Крыма и Севастополя в РФС с сезона-2023/24.

«Как мы и говорили на прошлой неделе, экспертно-аналитическая группа ФНЛ делает все для того, чтобы клубы Крыма и Севастополя уже со следующего сезона выступали в турнирах вместе с российскими клубами.

На данный момент мы оказываем аналитическую поддержку клубам, обмениваемся нормативными документами, изучаем инфраструктуру на соответствие регламентам.

Делаем все для того, чтобы клубы с полуострова прошли процедуру лицензирования», — сказал Наиль Измайлов.

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