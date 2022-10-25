Директор «Севастополя» о бюджете крымских клубов для Второй лиги: «Нужно около 100 млн рублей на сезон. 20-30 у нас есть, но этого мало – только чтобы просто играть»

В крымском клубе рассказали, какой бюджет нужен местным командам во .

«Пока не считали, но изучали, что пишут в СМИ. Необходимо приблизительно 100 млн рублей.

Раскрывать бюджет клуба не имею права, но в требованиях о лицензировании фигурирует сумма в 20-30 млн рублей на сезон.

У нас такие деньги есть. Но этого мало и хватит только на то, чтобы команда просто играла», – сказал генеральный директор «Севастополя» .

Ранее стало известно, что крымские клубы смогут выступать в турнирах ФНЛ с сезона-2023/24.

Путину сообщили об интеграции новых территорий в российский футбол. Что это значит?