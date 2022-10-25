Сетьен возглавил «Вильярреал». Контракт – до 2024 года

возглавил .

64-летний специалист подписал контракт сроком до 2024 года. Завтра он проведет первую тренировку с командой.

На посту главного тренера «Вильярреала» Сетьен сменил возглавившего «Астон Виллу» .

Сетьен оставался без работы с августа 2020 года, когда он был уволен из «Барселоны» после разгрома 2:8 от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

После 11 туров «Вильярреал», набрав 18 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.

Фото: https://villarrealcf.es/