«Астон Вилла» начала переговоры с Эмери и готова выплатить 6 млн евро отступных «Вильярреалу»
Унаи Эмери может вернуться в чемпионат Англии.
«Астон Вилла» связалась с тренером «Вильярреала» по поводу потенциального назначения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клуб из Бирмингема готов выплатить отступные за экс-тренера «Арсенала» – около 6 млн евро.
В «Вильярреале» надеются, что 50-летний специалист останется, как и год назад, когда им интересовался «Ньюкасл».
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» после увольнения Стивена Джеррарда также рассматривала назначение Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля.
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