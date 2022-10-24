«Астон Вилла» начала переговоры с Эмери и готова выплатить 6 млн евро отступных «Вильярреалу»

может вернуться в чемпионат Англии.

«Астон Вилла» связалась с тренером по поводу потенциального назначения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из Бирмингема готов выплатить отступные за экс-тренера «Арсенала» – около 6 млн евро.

В «Вильярреале» надеются, что 50-летний специалист останется, как и год назад, когда им интересовался «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что после увольнения Стивена Джеррарда также рассматривала назначение Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля.

Джеррарда уволили из «Астон Виллы». Хотел построить «Ливерпуль», но все развалилось после ухода помощника и травм звезд