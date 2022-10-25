Сетьен возглавит «Вильярреал». После 2:8 от «Баварии» и увольнения из «Барсы» он не работал больше двух лет
«Вильярреал» нашел нового тренера после ухода Унаи Эмери.
Испанский клуб полностью договорился с Кике Сетьеном, сообщает Marca.
Также «Вильярреал» мог возглавить экс-тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль, однако он решил дождаться решения Луиса Энрике насчет продолжения работы со сборной Испании.
Ранее главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу».
Сетьен оставался без работы с августа 2020 года, когда он был уволен из «Барселоны» после разгрома 2:8 от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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