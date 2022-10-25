Сетьен возглавит «Вильярреал». После 2:8 от «Баварии» и увольнения из «Барсы» он не работал больше двух лет

нашел нового тренера после ухода .

Испанский клуб полностью договорился с , сообщает Marca.

Также «Вильярреал» мог возглавить экс-тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль, однако он решил дождаться решения Луиса Энрике насчет продолжения работы со сборной .

Ранее главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу».

Сетьен оставался без работы с августа 2020 года, когда он был уволен из «Барселоны» после разгрома 2:8 от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.