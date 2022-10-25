Эмери о переходе в «Астон Виллу»: «В «Вильярреале» были прекрасные моменты, но подход должен быть расчетливым и трезвым»

прокомментировал назначение главным тренером «Астон Виллы».

«В я нашел нечто близкое моему сердцу, но я живу профессией. Я посчитал, что должен принять это предложение [«Астон Виллы»], принять этот спортивный вызов, заняться новым проектом.

Это личное и профессиональное решение. Я покинул дом в 24 года, открывшись профессиональному футболу – со всеми соответствующими последствиями», – сказал Эмери.

«Здесь у меня были прекрасные моменты и сильные эмоции. Но подход должен быть трезвым и расчетливым. Я принял решение о переходе со всей твердостью и с уважением», – добавил специалист.

Эмери едет в «Астон Виллу» – вместо уволенного Джеррарда. Гуд ибенинг!