Педри: «Барселона» может обыграть «Реал». Мы должны думать о победе в Ла Лиге»

верит в победу «Барселоны» в .

– Вы говорили, что после случившегося в Лиге чемпионов сконцентрируетесь на победе в Ла Лиге. Считаете эту цель выполнимой? Не боитесь еще одного сезона без трофеев?

– Несмотря на поражения в Лиге чемпионов и в класико, должна думать о победе в Ла Лиге. Конкуренция серьезная.

Я уже выигрывал Кубок Испании – это приятное воспоминание, было бы здорово выиграть снова. Нужно пытаться выиграть все трофеи.

Уверен, что в этом сезоне, если мы продолжим хорошо выступать, успех придет. Нам нужно много работать.

– В класико было видно, что «Реал» не будет упрощать вам задачу. Можно ли вырвать победу в Ла Лиге у этого ?

– Да. Мы обыграли их в прошлом сезоне, несмотря на плохую динамику.

Теперь наш состав стал лучше, мы сделали хорошие трансферы. И мы можем победить «Реал», я уверен, – сказал полузащитник «Барселоны».

После 11 туров в таблице Ла Лиги лидирует «Реал», каталонцы отстают на 3 очка.