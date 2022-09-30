Петржела о 0:3: «Зениту» мотивации не хватило. Зачем играть на Кубок, если ты не можешь играть в Европе?»

объяснил крупное поражение «Зенита» от «Спартака».

Вчера москвичи дома разгромили петербуржцев (3:0) в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.

– Неожиданно, что «Зенит» проиграл «Спартаку», но эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на Кубок, если ты не можешь играть в Европе?

Думаю, петербуржцам как раз этой мотивации и не хватило. Но я не вижу в этом никакой трагедии, команда будет чемпионом, а Кубок...

– Но «Спартак»-то ее откуда-то нашел, эту мотивацию?

– А что им еще делать? В чемпионате команда играет плохо, что остается – только попробовать победить в Кубке, это все, что можно сделать в этом сезоне, – сказал бывший главный тренер «Зенита».

«Спартак» не громил «Зенит» 16 лет: тогда сверкал Быстров, Квинси понимал по-русски, а Петржела готовился к увольнению