Петржела о 3:0: «В чемпионате «Спартак» – вообще не конкурент «Зениту», команда Семака на две головы сильнее. Этот результат ни за что не повторится»

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Властимил Петржела считает, что «Спартак» не сможет победить «Зенит» в Мир РПЛ.

В 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России московская команда обыграла петербуржскую со счетом 3:0. 

«У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации. В чемпионате же «Спартак» – вообще не конкурент «Зениту».

Команда Семака на две головы сильнее «Спартака». Так что этот результат ни за что не повторится. Такое возможно, только если «Зенит» выпустит молодежный состав», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых. 

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