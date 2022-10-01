Петржела о 3:0: «В чемпионате «Спартак» – вообще не конкурент «Зениту», команда Семака на две головы сильнее. Этот результат ни за что не повторится»

считает, что «Спартак» не сможет победить «Зенит» в Мир .

В 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России московская команда обыграла петербуржскую со счетом 3:0.

«У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации. В чемпионате же «Спартак» – вообще не конкурент «Зениту».

Команда Семака на две головы сильнее . Так что этот результат ни за что не повторится. Такое возможно, только если выпустит молодежный состав», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.