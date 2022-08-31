«Вест Хэм» должен ЦСКА около 9 млн евро за трансфер Влашича

«Вест Хэм» еще не полностью рассчитался с ЦСКА за трансфер .

Полузащитник перешел в лондонский клуб летом 2021 года, трансфер оценивался в 30 миллионов евро, еще 9 миллионов были предусмотрены в виде бонусов. В это трансферное окно игрок перешел в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа.

– Есть проблемы с выплатами по Влашичу?

– Да, это действительно так. , к сожалению, не выполняет своих обязательств. Там большая сумма, порядка 9 миллионов евро.

– Будете обращаться куда‑то, чтобы урегулировать этот вопрос?

– Конечно, все возможные способы мы задействуем. Мы все‑таки надеемся найти компромиссный вариант с коллегами из «Вест Хэма». Но пока этого, к сожалению, не удается сделать.

– Чем они мотивируют?

– А чем сейчас все мотивируют? Они говорят, что ФИФА разрешила сейчас приостанавливать платежи и резервировать их на счетах федераций, они эти правом воспользовались. Но ведь ФИФА не говорила, что только так надо делать, а не иначе, мы специально уточняли.

Есть разные способы выполнения финансовых обязательств. Действительно одна из опций – такая. Но здесь даже не было попыток использовать другие возможности. Сразу вот такое категоричное решение, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.