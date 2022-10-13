Барелла о 3:3 с «Барсой»: «Интер» хотел победить, но мы рады и ничьей. Выход в плей-офф? Вопрос еще не решен»
Хавбек «Интера» Николо Барелла высказался о ничьей с «Барселоной» (3:3).
Итальянец был признан лучшим игроком матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы очень хотели победить. Вместо этого сыграли вничью, но все равно очень рады, рады тому, какой характер показали на поле.
Мы прошли через сложный период, когда у нас ничего не получалось, а сейчас мы обрели себя и довольны. Хотим вернуть клуб туда, где он должен быть.
Выход в плей-офф? Вопрос еще не решен. В футболе никогда не знаешь наверняка, мы будем стараться до самого конца», – сказал Барелла.
«Интер» выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет «Викторию» в следующем туре. «Барса» не сможет опередить миланцев из-за результатов очных встреч
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