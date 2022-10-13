Барелла о 3:3 с «Барсой»: «Интер» хотел победить, но мы рады и ничьей. Выход в плей-офф? Вопрос еще не решен»

Хавбек «Интера» высказался о ничьей с «Барселоной» (3:3).

Итальянец был признан лучшим игроком матча 4-го тура группового этапа .

«Мы очень хотели победить. Вместо этого сыграли вничью, но все равно очень рады, рады тому, какой характер показали на поле.

Мы прошли через сложный период, когда у нас ничего не получалось, а сейчас мы обрели себя и довольны. Хотим вернуть клуб туда, где он должен быть.

Выход в плей-офф? Вопрос еще не решен. В футболе никогда не знаешь наверняка, мы будем стараться до самого конца», – сказал Барелла.

«Интер» выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет «Викторию» в следующем туре. «Барса» не сможет опередить миланцев из-за результатов очных встреч