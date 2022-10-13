Левандовски о 3:3 с «Интером»: «Барселона» так сильно хотела забивать, что забывала об обороне. У нас много травм, не хватает стабильности»

Форвард «Барселоны» высказался о ничьей с (3:3) на «Камп Ноу».

«Мы так сильно хотели забить еще больше голов, что порой забывали об обороне и о контратаках миланцев. «Интер» слишком легко доходил до наших ворот и создавал голевые ситуации.

В последнее время у нас много травм, нелегко постоянно менять состав. Нам не хватает стабильности, и, возможно, именно поэтому так все и складывается.

Против «Интера» форварду тяжело играть. Он играет с пятью защитниками, также есть опорный хавбек. Так что мы пытались отправлять в атаку побольше игроков в надежде, что кому-то удастся открыться. Мы забили три мяча – но и пропустили столько же.

Мы разочарованы тем, что не удалось победить. Иногда нам недоставало хладнокровия», – сказал Левандовски.