Бускетс раздражен критикой после игр с «Интером» и «Реалом» и считает ее неуважением

недоволен критикой и считает, что его время в «Барсе» подходит к концу.

По данным Mundo Deportivo, полузащитник «Барселоны» раздражен волной критики, обрушившейся на него после неудачных действий в игре с (3:3) в Лиге чемпионов, а также после матча против «Реала» (1:3), где Бускетс не сфолил на Тони Кроосе и позволил развить атаку, которая привела к первому голу.

Бускетс считает обрушившуюся на него критику неуважением. Он не понимают, почему к нему относятся с такой злостью. Сейчас футболист старается отвлечься от критики и сконцентрироваться на «Барселоне».

Вероятно, в конце этого сезона Серджи покинет каталонский клуб и перейдет в одну из команд МЛС, хотя минувшим летом «Барса» даже предложила ему новый контракт сроком на два года. Однако в тот момент клуб руководствовался не спортивными задачами, а экономической необходимостью.

Бускетс не согласился продлить контракт. Он считает, что его этап в «Барсе» подходит к концу.

В этом сезоне 34-летний опорник провел 10 матчей в составе «Барсы» во всех турнирах и получил 5 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.

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