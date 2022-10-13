Индзаги о 3:3 с «Барселоной»: «В Испании «Интер» надолго запомнят. Мы сыграли лучше, чем дома»

Главный тренер «Интера» уверен, что его команду в Каталонии запомнят.

«Нерадзурри» сыграли с «Барселоной» вничью (3:3) на в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Мы сыграли в открытый футбол. Накануне игры я думал о том, чтобы пожертвовать одним из двух форвардов, но пришел к выводу, что это был бы неверный сигнал команде.

Джеко и Лаутаро здорово себя проявили, а мы в целом сыграли лучше, чем на . Мы сдерживали соперника всей командой, действовали агрессивно.

Я знаю, какой путь прошел, понимаю, какую работу проделал. В Испании это оценят. Здесь «Интер» запомнят надолго.

Теперь нам осталось сделать последний шаг. Но сперва нам предстоят матчи чемпионата», – сказал Индзаги.

Хави так и не нашел баланса против «Интера», а Индзаги сыграл неожиданно смело – и почти лишил «Барсу» шансов на плей-офф