Индзаги о 3:3 с «Барселоной»: «В Испании «Интер» надолго запомнят. Мы сыграли лучше, чем дома»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги уверен, что его команду в Каталонии запомнят.

«Нерадзурри» сыграли с «Барселоной» вничью (3:3) на «Камп Ноу» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Мы сыграли в открытый футбол. Накануне игры я думал о том, чтобы пожертвовать одним из двух форвардов, но пришел к выводу, что это был бы неверный сигнал команде.

Джеко и Лаутаро здорово себя проявили, а мы в целом сыграли лучше, чем на «Сан-Сиро». Мы сдерживали соперника всей командой, действовали агрессивно.

Я знаю, какой путь прошел, понимаю, какую работу проделал. В Испании это оценят. Здесь «Интер» запомнят надолго.

Теперь нам осталось сделать последний шаг. Но сперва нам предстоят матчи чемпионата», – сказал Индзаги.

Хави так и не нашел баланса против «Интера», а Индзаги сыграл неожиданно смело – и почти лишил «Барсу» шансов на плей-офф

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