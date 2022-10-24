Уткин об особенных матчах «Зенита» и «Сочи»: «Отпала необходимость в особенности. Она возникнет – и снова будет что-то интересное»

Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Сочи Футбол

Василий Уткин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Сочи».

Сегодня команды встретятся в рамках 14-го тура Мир РПЛ. Начало – в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» в понедельник играет с «Сочи», а это всегда были особенные матчи.

Вы скажете, что давно они уже никакие не особенные, а нормальные. Ну так необходимость-то в особенности отпала. Она возникнет – и снова будет что-то интересное, занимательное.

Но это я так – злословлю. Вы же знаете, что я без этого не могу. Гнида», – сказал журналист и блогер.

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