Уткин об особенных матчах «Зенита» и «Сочи»: «Отпала необходимость в особенности. Она возникнет – и снова будет что-то интересное»
Василий Уткин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Сочи».
Сегодня команды встретятся в рамках 14-го тура Мир РПЛ. Начало – в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» в понедельник играет с «Сочи», а это всегда были особенные матчи.
Вы скажете, что давно они уже никакие не особенные, а нормальные. Ну так необходимость-то в особенности отпала. Она возникнет – и снова будет что-то интересное, занимательное.
Но это я так – злословлю. Вы же знаете, что я без этого не могу. Гнида», – сказал журналист и блогер.
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