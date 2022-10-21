Джейми Каррагер: «Почеттино – отличный вариант для «Астон Виллы». Но он тренировал Месси и Мбаппе в «ПСЖ» и хотел бы вернуться на этот уровень»
Джейми Каррагер считает Маурисио Почеттино подходящим вариантом на пост тренера «Астон Виллы».
Из «Астон Виллы» ранее уволили Стивена Джеррарда. Команда после 11 матчей занимает 17-е место в АПЛ.
«Любой клуб должен быть амбициозным. И в последние несколько недель мы постоянно слышали, насколько амбициозна «Астон Вилла», что увеличивало давление на клуб.
Почеттино – отличный тренер. И был бы хорошим вариантом для «Астон Виллы». Но можно посмотреть на место «Виллы» в турнирной таблице, а Почеттино еще недавно работал в «ПСЖ».
Он тренировал Мбаппе и Месси на уровне Лиги чемпионов. И я уверен, что он хотел бы вернуться на этот уровень. Но если «Астон Вилла» сможет справиться с этим нюансом, то, уверен, это будет фантастическое назначение для них», – сказал бывший игрок сборной Англии.
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