Джейми Каррагер: «Почеттино – отличный вариант для «Астон Виллы». Но он тренировал Месси и Мбаппе в «ПСЖ» и хотел бы вернуться на этот уровень»

считает подходящим вариантом на пост тренера «Астон Виллы».

Из «Астон Виллы» ранее уволили Стивена Джеррарда. Команда после 11 матчей занимает 17-е место в .

«Любой клуб должен быть амбициозным. И в последние несколько недель мы постоянно слышали, насколько амбициозна «Астон Вилла», что увеличивало давление на клуб.

Почеттино – отличный тренер. И был бы хорошим вариантом для «Астон Виллы». Но можно посмотреть на место «Виллы» в турнирной таблице, а Почеттино еще недавно работал в .

Он тренировал Мбаппе и Месси на уровне Лиги чемпионов. И я уверен, что он хотел бы вернуться на этот уровень. Но если сможет справиться с этим нюансом, то, уверен, это будет фантастическое назначение для них», – сказал бывший игрок сборной Англии.