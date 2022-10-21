Клопп о Джеррарде: «Многие прекрасные тренеры покидали свои клубы по разным причинам. Могу представить, что он очень разочарован, учитывая его амбиции»

поддержал Стивена Джеррада после увольнения из .

«У нас со Стивеном сложились близкие отношения. Я поговорил с ним, мы обменялись мнениями, это был недолгий разговор. Могу представить, что он очень разочарован, учитывая его амбиции.

Но не думаю, что нам нужно беспокоиться о Стиви. Он знает, что такое футбол, знает, что такие вещи происходят.

Мы все получаем удары то тут, то там, но важно то, как мы отреагируем на это.

Многие прекрасные тренеры покидали свои клубы по разным причинам. Некоторые из лучших делали это довольно часто, появляясь в другом месте, извлекали уроки и переворачивали ситуацию в свою пользу.

Надеюсь, сейчас он уделит время самому себе. С тех пор, как Стивен завершил карьеру игрока, он почти все время работал. Может быть, сейчас он сможет перезарядиться», – сказал главный тренер .

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