«Астон Вилла» может назначить главным тренером Аморима из «Спортинга»

может возглавить клуб в ближайшее время.

проявляет интерес к 37-летнему специалисту, который на данный момент занимает должность главного тренера .

Клуб из Бирмингема ищет нового главного тренера после увольнения .

В текущем сезоне команда набрала 9 очков за 11 туров и идет на 17-м месте в таблице АПЛ.

«Спортинг» под руководством Аморима занял второе место в прошлом сезоне в Португалии, набрав на шесть очков меньше, чем «Порту». В нынешнем сезоне команда играет в групповом этапе Лиге чемпионов.