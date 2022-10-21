«Астон Вилла» может назначить главным тренером Аморима из «Спортинга»

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Рубен Аморим может возглавить клуб АПЛ в ближайшее время.

«Астон Вилла» проявляет интерес к 37-летнему специалисту, который на данный момент занимает должность главного тренера «Спортинга».

Клуб из Бирмингема ищет нового главного тренера после увольнения Стивена Джеррарда.

В текущем сезоне команда набрала 9 очков за 11 туров и идет на 17-м месте в таблице АПЛ.

«Спортинг» под руководством Аморима занял второе место в прошлом сезоне в Португалии, набрав на шесть очков меньше, чем «Порту». В нынешнем сезоне команда играет в групповом этапе Лиге чемпионов.

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