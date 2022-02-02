Роналду, Месси, Яшин, Зидан, Неймар, Бекхэм, Марта, Роналдиньо, Варди, Паненка – среди 50 самых влиятельных футболистов по версии FourFourTwo

Журнал FourFourTwo представил список самых влиятельных игроков в истории футбола, включая мужской и женский.
В него вошли 50 человек, ранжированных по алфавиту.
В перечень, помимо прочих, попали Франко Барези, Франц Беккенбауэр, Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Жан-Марк Босман, Эрик Кантона, Йохан Кройфф, Альфредо Ди Стефано, Эйсебио, Рио Фердинанд, Гарринча, Тьерри Анри, Андрес Иньеста, Филипп Лам, Клод Макелеле, Диего Марадона, Марта, Стэнли Мэтьюз, Лионель Месси, Томас Мюллер, Хидетоси Наката, Мануэль Нойер, Неймар, Антонин Паненка, Пеле, Андреа Пирло, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Роналдо, Франческо Тотти, Джейми Варди, Джордж Веа, Иан Райт, Лев Яшин и Зинедин Зидан.
Полный список можно изучить здесь.