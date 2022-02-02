Роналду, Месси, Яшин, Зидан, Неймар, Бекхэм, Марта, Роналдиньо, Варди, Паненка – среди 50 самых влиятельных футболистов по версии FourFourTwo

Журнал FourFourTwo представил список самых влиятельных игроков в истории футбола, включая мужской и женский.

В него вошли 50 человек, ранжированных по алфавиту.

В перечень, помимо прочих, попали Франко Барези, Франц Беккенбауэр, , Джордж Бест, Жан-Марк Босман, Эрик Кантона, Йохан Кройфф, Альфредо Ди Стефано, Эйсебио, Рио Фердинанд, Гарринча, Тьерри Анри, , Филипп Лам, Клод Макелеле, Диего Марадона, Марта, Стэнли Мэтьюз, , , Хидетоси Наката, , , Антонин Паненка, Пеле, , , , , Франческо Тотти, Джейми Варди, Джордж Веа, Иан Райт, Лев Яшин и Зинедин Зидан.

Полный список можно изучить здесь.