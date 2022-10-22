Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локомотив» против «Динамо»

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«Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Локомотив» примет в дерби «Динамо».

В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Оренбургом», «Спартаку» будут противостоять «Химки».

Завершится тур в понедельник матчем «Зенит» – «Сочи».

Чемпионат России

14-й тур

Пари НН – Краснодар
Дата проведения
22 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Ростов
Дата проведения
22 октября, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Динамо
Дата проведения
22 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – ЦСКА
Дата проведения
23 октября, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Химки
Дата проведения
23 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
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Ахмат – Торпедо
Дата проведения
23 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Крылья Советов
Дата проведения
24 октября, 17.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Сочи
Дата проведения
24 октября, 20.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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