Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локомотив» против «Динамо»
«Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Локомотив» примет в дерби «Динамо».
В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Оренбургом», «Спартаку» будут противостоять «Химки».
Завершится тур в понедельник матчем «Зенит» – «Сочи».
14-й тур
- Дата проведения
- 22 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 23 октября, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 17.30, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 20.00, «Газпром Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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