Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локомотив» против «Динамо»

сыграет в гостях с «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу примет в дерби «Динамо».

В воскресенье встретится на выезде с «Оренбургом», будут противостоять «Химки».

Завершится тур в понедельник матчем – «Сочи».

Чемпионат России

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

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