Тренер «Спартака» Слишкович об отсутствии Абаскаля на игре с «Химками»: «Он невероятно важен своими энергией и характером. Надеюсь, нам удалось его заменить»
Владимир Слишкович высказался после матча «Спартака» с «Химками» (5:0) в Мир РПЛ.
– Хочу обратить внимание, что мы завершали матч с четырьмя игроками 2003-2004 годов рождения.
— Что скажете об игре Зиньковского, который вышел с первых минут?
— Стартовый состав зависит от того, как футболисты работают в течение недели. И от того, с кем именно мы играем. Что касается Антона, то он всегда выкладывается на сто процентов, не задает лишних вопросов и делает свою работу.
На выбор исполнителей влияет и график: мы провели три матча за восемь дней, включая тяжелое дерби с ЦСКА и изнурительную поездку в Воронеж. Важно правильно оценивать физическое состояние всей команды и отдельных футболистов.
— Как тренерский штаб управлял игрой в отсутствие Абаскаля (главный тренер красно-белых пропустил матч из-за дисквалификации – прим. Sports.ru)?
— Так получилось, что именно я оказался в протоколе как исполняющий обязанности главного тренера на сегодняшний матч. В тренерском штабе пять человек, и у каждого есть свои функции. Мы все работали и делали все во благо команды.
У кромки поля сегодня оказывались и я, и Ребров, и Морено. Не имело значения, кто именно. Нам важно было компенсировать отсутствие Гильермо. Абаскаль невероятно важен для команды своей энергией и своим характером. Надеюсь, нам удалось его заменить. Счет это только подтверждает.
— Вас удивило, что сегодня не было знаменитых химкинских хороводов на угловых?
— Это специфическая особенность конкретного тренера. Он верит в это и много работает над этим. Этот хоровод может вызывать улыбку. Но если приглядеться, у такого розыгрыша есть своя задача. Когда футболисты бегут к вратарской, очень легко потерять игроков. Соперник порой не понимает, как закрывать их. Такие стандарты могут быть очень опасны, – сказал тренер «Спартака».
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