Данни: «Арис» для Кокорина может стать трамплином в европейскую топ-лигу. В «Фиорентине» не получилось, но есть объективные причины, думаю»
Данни считает, что Александр Кокорин может заиграть в европейской топ-лиге.
«Я всегда говорил, что Кокорин – действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины.
Верю, что Кокорин еще может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат – хорошая возможность напомнить о себе. «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу.
У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него все получится», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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