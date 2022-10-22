Данни: «Арис» для Кокорина может стать трамплином в европейскую топ-лигу. В «Фиорентине» не получилось, но есть объективные причины, думаю»

считает, что может заиграть в европейской топ-лиге.

«Я всегда говорил, что Кокорин – действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины.

Верю, что Кокорин еще может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат – хорошая возможность напомнить о себе. может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу.

У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него все получится», – сказал бывший полузащитник «Зенита».