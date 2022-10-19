В Италии не воспринимают всерьез выступления на Кипре.

Об этом рассказал журналист издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио.

«Говорить сейчас с определенностью о возвращении Кокорина во Флоренцию я бы не стал. не рассчитывает на Сашу, а его голы на Кипре никто здесь всерьез не воспринимает. Так что клуб будет вновь искать выход из положения.

При этом сам (главный тренер «Фиорентины» – прим. ред.) изначально, мне кажется, не верил в Кокорина. Если бы тот еще набрал приличную форму и избежал череды мелких травм, то Итальяно мог бы изменить свою позицию.

Но Кокорин не предоставил тренеру такого шанса. При этом сам Винченцо ни разу публично не критиковал Александра, к его отдаче на тренировках вопросов тоже не было. По крайней мере, в публичном пространстве», – сказал Джаннатазио.

Напомним, российский форвард, играющий за на правах аренды из «Фиорентины», набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в 5 матчах.