Журналист CdS: «Фиорентина» на Кокорина не рассчитывает, его голы на Кипре никто всерьез не воспринимает»
В Италии не воспринимают всерьез выступления Александра Кокорина на Кипре.
Об этом рассказал журналист издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио.
«Говорить сейчас с определенностью о возвращении Кокорина во Флоренцию я бы не стал. «Фиорентина» не рассчитывает на Сашу, а его голы на Кипре никто здесь всерьез не воспринимает. Так что клуб будет вновь искать выход из положения.
При этом сам Винченцо Итальяно (главный тренер «Фиорентины» – прим. ред.) изначально, мне кажется, не верил в Кокорина. Если бы тот еще набрал приличную форму и избежал череды мелких травм, то Итальяно мог бы изменить свою позицию.
Но Кокорин не предоставил тренеру такого шанса. При этом сам Винченцо ни разу публично не критиковал Александра, к его отдаче на тренировках вопросов тоже не было. По крайней мере, в публичном пространстве», – сказал Джаннатазио.
Напомним, российский форвард, играющий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в 5 матчах.
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