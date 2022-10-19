Карпин о Кокорине в сборной: «Вызван может быть любой, мы следим за всеми»
Валерий Карпин оценил шансы Александра Кокорина вернуться в сборную России.
– Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в сборной не будет.
– Не знаю.
– Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.
– И?
– Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?
– Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками, – сказал главный тренер сборной России.
Кокорин на связи: у него есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США, не хочет в сборную
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