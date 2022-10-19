Карпин о Кокорине в сборной: «Вызван может быть любой, мы следим за всеми»

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Валерий Карпин оценил шансы Александра Кокорина вернуться в сборную России.

– Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в сборной не будет.

– Не знаю.

– Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.

– И?

– Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?

– Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками, – сказал главный тренер сборной России.

Кокорин на связи: у него есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США, не хочет в сборную

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