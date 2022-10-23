Тренер «Спартака» Слишкович про 5:0 с «Химками»: «Футбол часто полон парадоксов. Результат вполне закономерный»
Тренер «Спартака» Владимир Слишкович назвал заслуженной победу над «Химками» (5:0).
Главный тренер команды Гильермо Абаскаль пропустил матч из‑за дисквалификации.
– Не много ли позволил «Спартак» создать «Химкам» у своих ворот?
– Как всем известно, футбол часто бывает полон парадоксов. Сегодня мы забили быстрый гол. И после этого бывает, что неосознанно отдаешь инициативу сопернику. Да, мы отдали мяч «Химкам», но сделали это немного больше, чем необходимо.
Однако во втором тайме и по ходу встречи смогли направить игру в нужное русло. Шамар Николсон забил два мяча, также рады за ребят, которые впервые отличились: Павел Мелешин и Павел Маслов. Результат вполне закономерный.
– Вы не меняли Александра Соболева, чтобы не прервалась его результативная серия?
– Конечно, нет. Ни мы, ни Соболев так не думаем и на это не настраиваемся. Он всегда показывает готовность играть, у него всегда максимальная самоотдача. Он много сделал во благо команды, – сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».
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